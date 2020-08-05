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    05 августа 2020, 18:22

    Тюменский полицейский пес Кузя вышел на пенсию

    Редакция сайта 360°

    Прослужив в тюменском кинологическом центре УМВД восемь лет, пес по кличке Кузя ушел на пенсию. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

    Немецкая овчарка была обучена конвоированию задержанных и заключенных, участвовала в следственных мероприятиях и охраняла людей.

    «Свои обязанности полицейский пес выполнял четко и быстро. За время службы, он показал себя как выдержанный и спокойный напарник кинолога. Зарекомендовал себя как профессионал своего дела», — отметили в Управлении МВД по Тюменской области.

    Теперь Кузя будет жить у своего бывшего кинолога.

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