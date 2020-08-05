05 августа 2020, 18:22
Тюменский полицейский пес Кузя вышел на пенсию
Прослужив в тюменском кинологическом центре УМВД восемь лет, пес по кличке Кузя ушел на пенсию. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.
Немецкая овчарка была обучена конвоированию задержанных и заключенных, участвовала в следственных мероприятиях и охраняла людей.
«Свои обязанности полицейский пес выполнял четко и быстро. За время службы, он показал себя как выдержанный и спокойный напарник кинолога. Зарекомендовал себя как профессионал своего дела», — отметили в Управлении МВД по Тюменской области.
Теперь Кузя будет жить у своего бывшего кинолога.