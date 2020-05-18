18 мая 2020, 12:50
Тюлененок расстроился после неудачной попытки побега
Маленький тюлень решил сбежать от волонтеров из репинского центра спасения. Однако неудачная попытка заставила зверька грустить. Об этом сообщили «Невские новости».
Тюлененок захотел убежать от специалистов центра, но волонтеры преградили ему путь. Из-за провалившегося плана малыш расстроился и сел в углу комнаты. Фотографию забавного происшествия опубликовали в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте».
«Когда побег не удался», — отметили авторы поста.
План маленького беглеца разрушил водонапорный шланг, который не позволил ему покинуть помещение. Интернет-пользователи в комментариях восхищаются тюлененком: «Класс! И мордочка такая — упс…», «Как он так сидит?! Ластоногие-очень милые создания!», «Чудо! Смешат Вас зверушки. А Вы нас такими фото! Спасибо!»