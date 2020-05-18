Тюлененок расстроился после неудачной попытки побега

Тюлененок захотел убежать от специалистов центра, но волонтеры преградили ему путь. Из-за провалившегося плана малыш расстроился и сел в углу комнаты. Фотографию забавного происшествия опубликовали в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда побег не удался», — отметили авторы поста.

План маленького беглеца разрушил водонапорный шланг, который не позволил ему покинуть помещение. Интернет-пользователи в комментариях восхищаются тюлененком: «Класс! И мордочка такая — упс…», «Как он так сидит?! Ластоногие-очень милые создания!», «Чудо! Смешат Вас зверушки. А Вы нас такими фото! Спасибо!»