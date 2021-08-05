Сотрудники ГИБДД рассказали, почему курганцам тяжело сдать на права

Только 10% курганцев, которые хотели сдать на права, смогли сделать это с первого раза. Сотрудники ГИБДД рассказали, с чем связаны подобные неудачи. Как отметили специалисты, причины этого кроются в низком качестве подготовки в автошколах, передало Ura.ru.

«В первом полугодии 2021 года сотрудниками межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД проведено более восьми тысяч практических экзаменов. С первого раза экзамены сдают порядка 10% кандидатов в водители, с последующих попыток — 20%», — рассказали в ГИБДД.

Инспекторы отметили, что кандидаты на получение прав допускают довольно грубые ошибки, например, пересечение сплошной линии разметки или превышение скорости движения.