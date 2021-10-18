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    18 октября 2021, 22:31

    Тизер «Трагедии Макбета» появился в Сети

    Киностудия A24 выложила тизер «Трагедии Макбета» с Дензелом Вашингтоном

    Арина Бобкова

    Компания A24 представила официальный тизер драмы «Трагедия Макбета». Об этом сообщило РИА ФАН.

    Главную роль в картине исполнил голливудский актер Дензел Вашингтон. Режиссерское кресло занял Джоэл Коэн. Картина станет первой работой режиссера, снятой без помощи брата Итана.

    Фильм будет выполнен в стилистике черно-белого немецкого экспрессионизма, который был популярен в 1920-х годах.

    Сюжет картины расскажет о лорде Макбете, который вместе со своей женой (ее роль исполнила Фрэнсис МакДорманд) с помощью обмана и коварства достигает поставленных целей. Однако за совершенные злодеяния героям придется поплатиться.

    Премьера картины состоялась на нью-йоркском кинофестивале. Фильм заслужил 98% положительных оценок на сайте Rotten Tomatoes и 88 баллов из 100 на портале Metacritic. На Apple TV+ фильм появится 14 января.