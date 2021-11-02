Тизер нового фильма про Джиперса Криперса появился в Сети

В Сети появился первый официальный тизер четвертого по счету фильма франшизы «Джиперс Криперс: Возрожденный». Об этом написал «Ридус» со ссылкой на официальный YouTube-канал, посвященный Криперсу.

По сюжету главная героиня Лэйни отправится по совету друзей на фестиваль, посвященный хоррор-фильмам. В итоге компания отклонится от намеченного маршрута и столкнется с монстром, который не знает ни жалости, ни сострадания.

Режиссером проекта выступил Тимо Вуоренсола, который ранее снял «Железное небо». Сценарий для фильма написал Шон Майкл Арго, который неоднократно писал тексты для актеров фильмов ужасов.

Представители компании «Парадиз» рассказали, что премьера фильма в России должна состояться 23 декабря этого года.