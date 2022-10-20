Тизер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл» появился в Сети | 360°

Интересное 20 октября 2022, 14:24 Тизер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл» появился в Сети РИА ФАН: компания Konami опубликовала тизер фильма ужасов «Возвращение в Сайлент Хилл»

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Компания Konami разместила на своем YouTube-канале тизер знаменитого фильма ужасов «Возвращение в Сайлент Хилл». Об этом написало РИА ФАН.

Во время презентации хоррора организаторы проекта показали концепт-арты, а также ознакомили гостей с идеями режиссера Кристофа Ганса и продюсера Виктора Хадиды.

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Первая часть фильма ужасов появилась на больших экранах еще в 2006 году, вторая была выпущена шестью годами позже — в 2012 году. Кинокартина «Возвращение в Сайлент Хилл» основана на одноименной компьютерной игре.

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В хорроре снимались такие актеры как Рада Митчелл, Лори Холден и Джодель Ферланд.

Ранее сообщалось, что компания Sony представила тизер игры про Человека-паука для компьютеров. Разработкой тайтла занималась американская студия Insomniac Games. Также стало известно, что игра с открытым миром выйдет до конца 2022 года в Steam, Epic Games Store. За перенос отвечают разработчики из Nixxes Software.