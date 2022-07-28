Первый тизер фильма «Оппенгеймер» появился в Сети. Его представила кинокомпания Universal Pictures, сообщил Piter.TV.

Режиссером картины выступил Кристофер Нолан. Ее сюжет расскажет о событиях Второй мировой войны.

Главным героем фильма стал физик-ядерщик Роберт Оппенгеймер, роль которого исполнил Киллиан Мерфи. Ученый прославился тем, что создал первую в мире атомную бомбу.

В съемках приняли участие Флоренс Пью, Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший и другие. Фильм выйдет на экраны в июле 2023 года.

Киллиан Мерфи признался, что удивился утверждению своей кандидатурына главную роль в фильме Нолана «Оппенгеймер». Актер уточнил, что раньше получал второстепенные роли в проектах режиссера, таких как «Начало», «Темный рыцарь» и «Дюнкерк». Мерфи назвал Нолана величайшим из современных режиссеров.