Тимоти Далтона признали самым популярным исполнителем роли Джеймса Бонда

Валлийский актер Тимоти Далтон стал самым популярным исполнителем роли Джеймса Бонда несмотря на то, что сыграл только в двух картинах в 1987 и 1989 годах. Об этом сообщил Screen Rant со ссылкой на исследование на основе данных портала IMDb.

В роли супер-агента успели снятся множество актеров. Многие считали, что самым популярным Бондом является Шонн Коннери, который исполнил главную роль в первом фильме. Также предполагали, что первенство принадлежит Дэниэлу Крейгу, сыгравшему Агента 007 в последней картине. Однако оба уступили свое место Тимоти Далтону, передало РИА ФАН.

Далтону удалось заработать 7,3 балла из 10 возможных. Дэниэл Крейг разместился на втором месте с 7,2 балла. Самый первый Бонд Шон Коннери занял третью строчку с результатом 6,9 балла. Четвертое место заняли Пирс Броснан и Роджер Мур с одинаковым показателем в 6,6 балла. Последнее место отошло Джорджу Лэзенби. Он набрал 6,1 балла.