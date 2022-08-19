Тигрицу из Приморья доставили в Московский зоопарк

В Московский зоопарк привезли тигрицу, которую ранее спасли в Приморье. Теперь это станет ее новым домом. Об этом сообщил ОТР.

Возраст животного приблизительно четыре-пять месяцев. В момент нахождения тигрица была в очень плохом состоянии. На ее коже были укусы. А также она заработала истощение и сильное обморожение.

На данный момент она уже почти пришла в себя, однако полностью избавиться от травм не удалось. По словам ветеринаров, тигрица не сможет выжить в дикой природе.