Интересное 18 марта 2023, 01:22 Тигрица Влада «слепила» снеговика в Приморье Тигрица слепила гигантский снежный ком в Приморском сафари-парке

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Сотрудники Приморского сафари-парка показали на видео, как тигрица Влада «слепила» снеговика из мартовского снега. Процесс игры со снегом попал в камеру фотоловушки, сообщили на сайте зоопарка.

По словам директора учреждения Дмитрия Мезенцева, хищница несколько дней назад оттачивала свои охотничьи навыки.

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«Это видео случайно сняли сотрудники сафари-парка. И было неожиданно, что снеговика „слепила“ именно тигрица Влада. Все произошло после большого мартовского снегопада», — сказал он.

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На кадрах запечатлено, как молодая тигрица сидит возле большого снежного кома. А потом она начала катать его по земле.

Затем хищница попыталась подкинуть ком вверх, но у нее не получилось. После этого тигрица «продолжила „лепить“ снежную бабу»: температура была плюсовой, а снег — влажным.

В сафари-парке уточнили, что Влада и Амба — это тигрята знаменитого тигра Амура и тигрицы Уссури. Два котенка появились на свет в конце мая 2021 года и стали вторым по счету потомством у пары.

Ранее амурского тигра, который напугал жителей нескольких сел в Приморском крае, выпустили в дикую природу. Это произошло в Красноармейском районе.