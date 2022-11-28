28 ноября 2022, 15:59
Тигрица с четырьмя детенышами замечена в нацпарке Приморья
Амурская тигрица замечена в национальном парке Приморья сразу с четырьмя маленькими тигрятами. Обычно самки не имеют больше трех детенышей в потомстве, сообщило ОТР.
Тигровое семейство запечатлела фотоловушка. Отмечается, что детенышам на кадрах не более 2,5 месяца.
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Национальный парк «Бикин» в Приморье считается местом, где на одной территории уживаются дикие животные и представители коренных малочисленных народов.
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