Интересное 28 ноября 2022, 15:59 Тигрица с четырьмя детенышами замечена в нацпарке Приморья

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Амурская тигрица замечена в национальном парке Приморья сразу с четырьмя маленькими тигрятами. Обычно самки не имеют больше трех детенышей в потомстве, сообщило ОТР.

Тигровое семейство запечатлела фотоловушка. Отмечается, что детенышам на кадрах не более 2,5 месяца.

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Национальный парк «Бикин» в Приморье считается местом, где на одной территории уживаются дикие животные и представители коренных малочисленных народов.

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