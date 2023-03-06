Интересное 06 марта 2023, 16:34 Тигра, пугавшего жителей Приморья, отвезли в тайгу

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На протяжении трех лет тигр держал в страхе жителей таежных сел Приморского края. Хищника удалось поймать и вывезти в тайгу, сообщили на сайте ОТР.

Животное появлялось на севере региона, за эту зиму его жертвами стали 27 собак. Несколько лет тигр скрывался, однако в этот раз его удалось заманить в ловушку охотоведов.

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Отмечается, что после осмотра ветеринаров хищника вывезли в тайгу, где он сможет охотиться на кабанов и косуль.

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