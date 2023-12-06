Интересное 06 декабря 2023, 15:19 The Voice: легкая елка долго не простоит из-за обезвоживания дерева

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При покупке елки на Новый год следует обращать внимание на ее вес. Если дерево не слишком тяжелое, это означает лишь одно — оно обезвожено, написало издание The Voice.

Такое дерево не сможет простоять долго, начав осыпаться еще до Нового года. На ощупь ствол должен быть не слишком жестким, с мягкими ветками. Иголки у елки должны быть яркими, сообщило Utro.ru.

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Дерево лучше ставить подальше от батарей и обогревателя, чтобы оно не осыпалось. Тяжелые украшения лучше оставить для дома, а на елку повесить легкие огоньки и мишуру.