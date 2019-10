The Glenlivet выпустил виски в капсулах. Пользователям Сети новинка напомнила опасный флешмоб

Шотландский бренд виски The Glenlivet выпустил напиток в новом формате — не в традиционных бутылках, а в биоразлагаемых капсулах. Новую съедобную упаковку надо просто раздавить во рту. Как утверждает компания, это подарит «взрыв вкуса». Однако у пользователей Сети новинка не вызвала восторга, напротив, многие сравнили новую упаковку для алкоголя с капсулами стирального порошка известного бренда.

Свою новую коллекцию напитков The Glenlivet назвал Capsule Collection. Напиток содержится в небольших биоразлагаемых капсулах объемом 23 мл. Упаковки сделаны из морских водорослей.

Капсулы будут продаваться в трех вкусовых вариациях: древесный, цитрусовый и пряный. Каждый вкус в Capsule Collection разрабатывался вместе с известным барменом Алексом Кратеной. Новинка была представлена на Лондонской коктейльной недели (London Cocktail Week). Пока что такая вариация подачи виски будут использовать только на ее мероприятиях, которая продлится до 13 октября. Также новинку можно попробовать в баре Кратены.

В компании считают, что капсулы обеспечат ощущения «необычайного взрыва вкуса», кроме того, они не требуют стакана, льда или помешивания.

Новинка The Glenlivet вызвала ажиотаж в соцсетях. Реакция пользователей была неоднозначной. Некоторые отметили, что обычно виски пьют маленькими глотками, а в случае с капсулами это будет невозможно, другие вообще сравнили новую упаковку с капсулами стирального порошка и некогда популярным (но очень опасным!) флешмобом.

Флешмоб Tide Pod Challenge был популярен в США в прошлом году. Он считается одним из самых опасных для здоровья флешмобов: люди ели на камеру капсулы стирального порошка. Поскольку последствия этого могут привести к смерти, соцсети даже стали бороться с флешмобом, удаляя опубликованные посты.

Пользователи соцсетей увидели схожесть во внешнем виде упаковок и начали шутить на эту тему.

«В переговорной. Первый сотрудник: Миллениалы не покупают наш скотч. Почему?. Второй сотрудник: Возможно, потому что они все вейпят и едят капсулы со стиральным порошком. Первый сотрудник: Безумная идея, но послушайте…»

«Они идеально подходят для вождения. Застрял в пробке? Есть The Glenlivet! Дети на заднем сиденье действуют вам на нервы? Выпей две капсулы!», — иронично подметил пользователь под ником Mdflip.

«Есть капсулы со стиральным порошком — я — пить модный скотч»

«Маркетинговая идея: капсулы с Tide, но с виски», — написал пользователь под ником I bless the rains down in Omaha.

«Я: * супер пьян на работе * Они: «Ты пьешь на работе?» Я: «Пф. Нет, абсолютно нет»