Интересное 06 февраля 2023, 17:28 The Daily Mail: регулярная уборка квартиры полезна для фигуры Профессор Аманда Дейли: уборка дома задействует относительно небольшое количество мышц freepik

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Журналисты издания The Daily Mail, ссылаясь на исследование американской клининговой службы Homeaglow, написали, что во время чистки кухни человек сжигает калорий больше, чем при уборке любой другой комнаты.

На уборку кухни тратится в среднем около 276 калорий, на уборку ванной — 173 калории, а на спальную комнату — 154. Об этом свидетельствуют показания браслетов профессиональных уборщиков, которые они носили при чистке тех или иных помещений, сообщила Pravda.Ru.

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Комментируя данное исследование, профессор Аманда Дейли из Университета Лафборо выразила иную точку зрения. По ее словам, уборка квартиры не совсем эффективна при похудении, поскольку задействует лишь относительно небольшое количество мышц.

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«Но на самом деле это (уборка) не помогает похудеть, так как часто использует только относительно небольшое количество мышц», — сказала она.