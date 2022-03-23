The BMJ: ученым удалось найти признаки приближения смерти

Исследование, проводимое учеными с начала 1985 года, показало, что существуют признаки, свидетельствующие о приближении смерти. Об этом написало научное издание The BMJ.

Для исследования ученые отобрали шесть тысяч человек, которые были разделены на несколько фаз. До 1988 года проводилось изучение влияния различных факторов на здоровье в длительной перспективе. С 2007 года исследователи начали изучать двигательные функции испытуемых. Измерялось, с какой скоростью ходит человек, за какое время он может встать со стула, его сила хвата и трудности, которые возникают каждый день, сообщило utro.ru.

Начиная с 2019 года, ученые подсчитали количество испытуемых, которые скончались, а затем проанализировали уже имеющиеся данные. Оказалось, что у людей, имеющих проблемы с ходьбой, риск смерти вырастал на 22%. У кого имелись сложности с силой хвата — на 15%, а кому было сложно вставать со стула — на 14%. Риск смерти у людей, имеющих трудности в повседневных делах, вырастал на 30%.

Примерно за семь лет до смерти испытуемым было сложно двигаться, а за четыре года до кончины они испытывали проблемы с выполнением повседневных дел.