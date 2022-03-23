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    23 марта 2022, 15:11

    The BMJ: ученым удалось найти признаки приближения смерти

    Оксана Лавнюженко

    Исследование, проводимое учеными с начала 1985 года, показало, что существуют признаки, свидетельствующие о приближении смерти. Об этом написало научное издание The BMJ.

    The BMJ: ученым удалось найти признаки приближения смерти

    Для исследования ученые отобрали шесть тысяч человек, которые были разделены на несколько фаз. До 1988 года проводилось изучение влияния различных факторов на здоровье в длительной перспективе. С 2007 года исследователи начали изучать двигательные функции испытуемых. Измерялось, с какой скоростью ходит человек, за какое время он может встать со стула, его сила хвата и трудности, которые возникают каждый день, сообщило utro.ru.

    Начиная с 2019 года, ученые подсчитали количество испытуемых, которые скончались, а затем проанализировали уже имеющиеся данные. Оказалось, что у людей, имеющих проблемы с ходьбой, риск смерти вырастал на 22%. У кого имелись сложности с силой хвата — на 15%, а кому было сложно вставать со стула — на 14%. Риск смерти у людей, имеющих трудности в повседневных делах, вырастал на 30%.

    Примерно за семь лет до смерти испытуемым было сложно двигаться, а за четыре года до кончины они испытывали проблемы с выполнением повседневных дел.