Tesla «увидела» человека на пустом кладбище. Видео
На выложенном в Сети видео видно, что бортовой компьютер определил и показал стоящий рядом с машиной силуэт. Затем, согласно картинке, показанной системой предотвращения столкновений, он двинулся в противоположную от машины сторону и исчез.
Ролик вызвал неподдельный интерес пользователей. Они начали делать предположения, что бы это могло быть? Кроме очевидной ошибки компьютера они высказали версию, что технологии, наконец, добрались-таки до потустороннего мира.
«Рядом с машиной было привидение», — поразился один из комментаторов.
«Может, распознает лица на могильных фотографиях?» — предположил другой.
«Недавно закопали просто», — отметил третий.
«Криповато, конечно, я бы на сбой программный списывать на стал. Если не монтаж, конечно», — засомневался еще один пользователь.
Комментаторы предложили автору видео вернуться на то же место и вновь попробовать «увидеть» призрака. Он ответил, что уже думал об этом, но ему страшновато.
Пока представители Tesla никак не комментировали прорыв, сделанный корпорацией в мир духов.
Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский опроверг существование в подземке призраков или животных-мутантов. По его словам, мистики там нет.