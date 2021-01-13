Tesla «увидела» человека на пустом кладбище. Видео

Широко известно, что автомобили Tesla имеют встроенную функцию автопилота. Они способны отслеживать появление пешехода рядом с машиной, показывая его положение на экране в салоне. Один из владельцев полуавтономной машины записал видео, на котором силуэт человека появился в тот момент, когда автомобиль находился на пустом кладбище.

На выложенном в Сети видео видно, что бортовой компьютер определил и показал стоящий рядом с машиной силуэт. Затем, согласно картинке, показанной системой предотвращения столкновений, он двинулся в противоположную от машины сторону и исчез.

Ролик вызвал неподдельный интерес пользователей. Они начали делать предположения, что бы это могло быть? Кроме очевидной ошибки компьютера они высказали версию, что технологии, наконец, добрались-таки до потустороннего мира.

«Рядом с машиной было привидение», — поразился один из комментаторов.

«Может, распознает лица на могильных фотографиях?» — предположил другой.

«Недавно закопали просто», — отметил третий.

«Криповато, конечно, я бы на сбой программный списывать на стал. Если не монтаж, конечно», — засомневался еще один пользователь.

Комментаторы предложили автору видео вернуться на то же место и вновь попробовать «увидеть» призрака. Он ответил, что уже думал об этом, но ему страшновато.

Пока представители Tesla никак не комментировали прорыв, сделанный корпорацией в мир духов.

Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский опроверг существование в подземке призраков или животных-мутантов. По его словам, мистики там нет.