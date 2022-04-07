Территорию у Дворца пионеров в Кирове приведут в порядок

Благоустройство территории у Дворца пионеров проведут в Кирове. Такое решение приняли в ходе совещания по теме благоустройства парковой зоны у Дворца творчества. Об этом сообщил INFOX.

На данный момент власти разрабатывают техническое задание на проведение работ. Парковую зону планируют сделать больше. Там появится военно-патриотическая зона, на которой организуют выставку военной техники. Кроме того, там появится зона для проведения мероприятий.