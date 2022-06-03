Территорию опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» усовершенствуют в Приморье

В ближайшее время территорию опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» реконструируют. Об этом сообщила председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ИА PrimaMedia.

Чиновница рассказала, что в состав ТОР войдут острова Русский, Рейнеке и Попова. Кроме того, «Надеждинскую» планируют переименовать в «Приморье». Инвесторы, которые заинтересованы в развитии данных территорий, уже презентовали 22 масштабных проекта