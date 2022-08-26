Термальный оздоровительный комплекс откроют в Крыму

В Сакском районе Республики Крым появится оздоровительный центр на термальных водах. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Всего в комплексе возведут четыре бассейна. Одновременно они смогут принять 284 посетителей. Также там появятся зоны отдыха и процедурные ванны.

«Проект предполагает расконсервацию термальных скважин, оборудование бассейнов, ванн для лечебных процедур, зон отдыха», — отметили в ведомстве.