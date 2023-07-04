Интересное 04 июля 2023, 23:55 Терапевт Тихомирова рассказала, как адаптироваться к смене часовых поясов Врач Тихомирова заявила, что правильное питание поможет перенести смену часовых поясов

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При смене часовых поясов человек может сталкиваться с головной болью, усталостью, сонливостью и проблемами с засыпанием. Врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, как облегчить такие симптомы. Об этом сообщили «Известия».

Врач объяснила, что на адаптацию может уйти по меньшей мере несколько дней. Однако улучшить свое состояние можно с помощью правильного питания.

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Важно отказаться от соленой, жирной и углеводной пищи, так как она способствует задержке воды в организме.

«Чтобы облегчить это состояние, которое может сопровождаться разными неприятными симптомами, следует придерживаться определенных рекомендаций», — пояснила врач.