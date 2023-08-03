Интересное 03 августа 2023, 23:07 Терапевт Лапа заявила, что пить кофе из пластиковых стаканчиков безопасно

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Вопреки распространенному мнению, употребление горячих напитков из пластиковых стаканчиков является безопасным. Такой информацией поделилась врач-терапевт Людмила Лапа, сообщила «Газета.Ru».

При изготовлении пластиковой посуды используют нетоксичные материалы. Они не растворяются в горячей или холодной воде, так как уже полимеризованы, уточнил сайт kp.ru.

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Ранее врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала, какие продукты и напитки не стоит употреблять при гастрите. Она посоветовала отказаться от кофе.