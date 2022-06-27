Терапевт Есакова рассказала, как спастись от жары без кондиционера

Высокая температура воздуха может доставить серьезный дискомфорт, а также вызвать проблемы со здоровьем у людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой. Терапевт Екатерина Есакова рассказала, как спастись от жары, если нет кондиционера. Об этом сообщила Lenta.ru.

По словам эксперта, летом необходимо выпивать как можно больше жидкости. В жару человек начинает сильно потеть, из-за чего организм может обезвоживаться. Окна стоит занавесить плотными шторами или жалюзи. Таким образом в помещение будет попадать меньше света.

«Чаще проветривайте помещение, но по определенному режиму. С 11 до 16 часов солнце максимально активно, поэтому в этот период нужно, наоборот, закрыть окна и плотно зашторить их», — рассказала медик.

Вместо кондиционера можно использовать обычный вентилятор. Поставьте его у окна, чтобы воздух проходил через него и охлаждался. Также не стоит носить синтетическую одежду — она имеет свойство сильно нагреваться.