Интересное 27 апреля 2023, 14:24 Терапевт Близнюк рассказала, что резко пахнущий парфюм привлечет внимание осы

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Избежать укуса осы можно, если не использовать парфюмерию и косметику с резким запахом. Об этом сообщила терапевт Елена Близнюк в беседе с News.ru.

По словам специалиста, внимание насекомого могут привлечь цветочные ароматы и одежда желтого цвета. Открытые участки тела лучше всего обработать специальным спреем, который отпугнет осу.

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Если насекомое все же ужалило, то к месту укуса необходимо приложить холодный компресс со льдом.