Теплоходы перестанут ходить по переправе у Биржевого моста в Петербурге | 360°

Интересное 26 октября 2022, 15:38 Теплоходы перестанут ходить по переправе у Биржевого моста в Петербурге

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С приходом холодов в Санкт-Петербурге завершился сезон работы паромной переправы, которая является дублером Биржевого моста. Об этом сообщил FlashNord со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Астра Марин».

Сейчас Биржевой мост находится на капитальном ремонте. Завершить реконструкцию планируют в следующем году.

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Благодаря тому, что переправа-дублер оказалась крайне востребованной у жителей города, ее закрыли лишь накануне. Изначально она должна была работать до конца сентября, передали «Невские новости».

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