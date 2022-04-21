Теолог Батарчук рассказал, как провести Чистый четверг

Сегодня, 21 апреля, христиане отмечают Чистый четверг. В этот день Иисус Христос провел тайную вечерю со своими ближайшими апостолами. Теолог Денис Батарчук рассказал, ка кправильно провести этот день. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, в этот день необходимо уделить как можно больше времени молитве. Также стоит посетить богослужение, чтобы очистить свою душу.

«По церковной традиции считается, что Великий четверг — это день установления таинства евхаристии, таинства божественной литургии. Это центральный богослужебный момент в жизни любого верующего христианина, потому что во время таинства верующие люди считают, что под видом хлеба и вина они причащаются от самого тела Иисуса Христа», — рассказал Денис Батарчук.

По словам теолога, стоит рассчитать время таким образом, чтобы закончить домашние дела к празднику. Не стоит отвлекаться на уборку. Гораздо лучше уделить время именно богослужению.