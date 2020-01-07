Темнокожий мужчина дал сыну русское имя и из-за этого поссорился с семьей

«Большую часть своего детства я провел в системе опеки, но некоторое время обо мне заботился пожилой русский джентльмен (назовем его Дмитрием Петровичем)», — поделился автор поста. Мужчина также рассказал, что русский джентльмен его официально не усыновлял, но несмотря на это сыграл важную роль в его воспитании. Как добавил автор поста, он очень благодарен этому человеку за все, что он для него сделал. Но много лет назад пожилой россиянин скончался.

«Забегая вперед, у нас с женой недавно родился сын, и, чтобы почтить память своего наставника, я решил (с одобрения моей жены) назвать моего ребёнка Дмитрием Петровичем Уильямсом», — рассказал реддитор.

И несмотря на благородный мотив молодого отца, у него возникли сложности с родственниками жены — они сочли его фантазию слишком экстремальной.

«Уильямс — моя фамилия, а Петрович — отчество моего сына. Тем не менее, похоже, это имя нравится только моей жене и мне, так как ее семья очень расстроилась из-за этого. Они говорили что-то вроде: «Что это за имя — Дмитрий?» — или — «Ты не белый, ты не русский, почему ты дал своему сыну такое «белое» имя?», — поделился с пользователями мужчина.

При этом он объяснил, что он не считает себя русским, а также почти не связан с русской культурой. Таким поступком он просто хотел отдать должное человеку, который его воспитал.

«Это правда, что во мне нет части, которая была бы русской (я почти не говорю по-русски), но я чувствовал, что он оказал такое большое влияние на мое воспитание, что я должен был как-то почтить его», — написал мужчина. Он также отметил, что его друзья также не поняли его желания назвать сына Дмитрием. По их мнению, мужчина дал ребенку «идентичность, частью которой он не является». Кроме того, по мнению друзей мужчины, мальчику будет в будущем сложно с таким именем в школе.

После всех разговоров с родственниками и друзьями мужчина был так растерян, что решил спросить у пользователей соцсети, не плохой ли он человек.

«Семья моей жены не довольна нашим решением, и, судя по всему, мои друзья тоже меня не поддерживают. Я не отказался от имени, но стоило ли мне передумать? Может, нужно было почтить своего наставника иначе?», — задался вопросами автор поста.

Однако пользователи оказались менее критичными, чем друзья мужчины и родственники его супруги. В комментариях автора поста поддержали, а некоторые реддиторы сами рассказали мужчине такие же необычные истории из своей жизни и жизни своих близких.