07 июня 2023, 13:24
Телеведущий Тихомиров посоветовал россиянам не собирать грибы возле трасс
Грибы не рекомендуется собираться на территориях вблизи скоростных трасс. Об этом сообщил телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров в беседе с «Москвой 24».
По словам экспертам, над дорогами поднимается облако углекислого газа, земля впитывает все соли тяжелых металлов. Также грибы не следует собирать в черте мегаполисов, подчеркнул Тихомирова.
Реклама
Он также отметил, что исключением из правил могут быть сельские дороги, по которым за день проезжает мало машин.
Реклама
Реклама