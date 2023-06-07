Интересное 07 июня 2023, 13:24 Телеведущий Тихомиров посоветовал россиянам не собирать грибы возле трасс

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Грибы не рекомендуется собираться на территориях вблизи скоростных трасс. Об этом сообщил телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров в беседе с «Москвой 24».

По словам экспертам, над дорогами поднимается облако углекислого газа, земля впитывает все соли тяжелых металлов. Также грибы не следует собирать в черте мегаполисов, подчеркнул Тихомирова.

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Он также отметил, что исключением из правил могут быть сельские дороги, по которым за день проезжает мало машин.