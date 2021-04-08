Телеведущий Дроздов высказался против диких животных дома

Известный зоолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что содержание в домашних условиях диких животных должно обязательно регламентироваться. Об этом он сообщил «Общественной службе новостей».

Дроздов заметил, что бывают разные ситуации, когда животные оказываются в домах, однако, по его мнению, не стоит пытаться выхаживать диких зверей у себя в квартирах. В домашних условиях практически невозможно созжать условия, которые были бы приближены к природным.

«Несомненно, должны быть ограничения. Нельзя так просто взять дикое животное, только потому что захотелось экзотики», — добавил телеведущий.

Ранее появилась информация от инициативе от Минприроды РФ, которая хочет запретить россиянам на законодательном уровне содержать диких животных. Частные лица, исходя из попаравок к закону «Об ответственном обращении с животными» не будут иметь возможности обзаводиться дикими зверями и птицами, напомнили ИА Nation News.