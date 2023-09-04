Интересное 04 сентября 2023, 19:55 Телеведущая Ермолаева: секрет идеальных отношений кроется в поддержке

Читать 360tv в

Секрет идеальных отношений кроется в поддержке друг друга. Такой информацией поделилась известная российская телеведущая и звезда шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева. Об этом сообщил Пятый канал.

Накануне знаменитость вышла замуж за коуча и предпринимателя Алексея Смагажевского. Ермолаева заявила, что многое в семейных отношениях зависит от женщины. Однако супруги должны находиться в партнерских отношениях и поддерживать друг друга, передало utro.ru.

Реклама

«Он (муж — прим. ред.) приходит домой, у него, например, что-то не получается. Ты берешь его за руку и говоришь: „Вместе мы сила. Мы все сможем“, — поделилась ведущая.