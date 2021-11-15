Телеведущая Чурикова рассказала, благодаря кому Барских смог победить на премии MTV

Украинский певец, автор и композитор Макс Барских (Николай Бортник) победил на музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021. Добиться таких результатов ему помогли преданные фанаты. Таким мнением поделилась директор по запуску канала MTV Russia, телеведущая Яна Чурикова в беседе с URA.ru.

«В номинацию „Лучший исполнитель по версии MTV Russia“ попадают артисты из России, Казахстана, из Беларуси, откуда угодно, те, кто, оказывается в нашем плейлисте. Макс Барских является активным участником наших плейлистов», — рассказала она.

Продюсер подчеркнула, что зрители самостоятельно выбирают победителя путем голосования на международном сайте. По ее словам, самыми активными поклонниками стали именно почитатели творчества Барских.

Вместе с исполнителем за призовое место сражались Муся Тотибадзе, SLAVA MARLOW, Мари Краймбрери и Imanbek. Награждали победителей 14 ноября в Будапеште (Венгрия). Впервые телеканал удостоил своей премией исполнителей в 1994 году.