17 ноября 2022, 20:40
Телескоп Уэбба снял рождение новой звезды
NASA показало снимок новой звезды, сделанный телескопом «Джеймс Уэбба»
Телескоп «Джеймс Уэбб» снял уникальные кадры рождения новой звезды. Снимок опубликовало NASA. Протозвезда спрятана за темной полосой в центре фотографии — это темное облако из газа и пыли.
«Пока протозвезда продолжает набирать массу, ее ядро постепенно сжимается и приближается к стабильному ядерному синтезу. Момент, запечатленный на этом изображении, показывает, что L1527 делает именно это», — рассказали сотрудники NASA в описании к снимку.
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По их словам, диск, видимый на изображении как темная полоса перед ярким центром, имеет размер примерно с нашу Солнечную систему
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Небесное тело под названием L1527 находится в Молекулярном облаке Тельца. Эта звезда еще совсем юна — ей около 100 тысяч лет. Она считается протозвездой класса 0, так как находится в самой ранней стадии звездообразования. Ей предстоит пройти долгий путь, прежде чем она станет полноценной звездой.
В NASA рассказали, что этот снимок «песочных часов» позволяет увидеть, как Солнце и Солнечная система выглядели в младенчестве.
Ранее телескоп Уэбба запечатлел «Столпы Творения» — скопления межзвездного газа и пыли в туманности Орел. Ученые уверены, что этого скопления уже не существует. Но подтвердить это получится только через тысячи лет — лишь тогда они перестанут быть видны с Земли.
NASA
Космос
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