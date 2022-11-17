Интересное 17 ноября 2022, 20:40 Телескоп Уэбба снял рождение новой звезды NASA показало снимок новой звезды, сделанный телескопом «Джеймс Уэбба» NASA

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Телескоп «Джеймс Уэбб» снял уникальные кадры рождения новой звезды. Снимок опубликовало NASA. Протозвезда спрятана за темной полосой в центре фотографии — это темное облако из газа и пыли.

«Пока протозвезда продолжает набирать массу, ее ядро ​​постепенно сжимается и приближается к стабильному ядерному синтезу. Момент, запечатленный на этом изображении, показывает, что L1527 делает именно это», — рассказали сотрудники NASA в описании к снимку.

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По их словам, диск, видимый на изображении как темная полоса перед ярким центром, имеет размер примерно с нашу Солнечную систему

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Небесное тело под названием L1527 находится в Молекулярном облаке Тельца. Эта звезда еще совсем юна — ей около 100 тысяч лет. Она считается протозвездой класса 0, так как находится в самой ранней стадии звездообразования. Ей предстоит пройти долгий путь, прежде чем она станет полноценной звездой.

В NASA рассказали, что этот снимок «песочных часов» позволяет увидеть, как Солнце и Солнечная система выглядели в младенчестве.

Ранее телескоп Уэбба запечатлел «Столпы Творения» — скопления межзвездного газа и пыли в туманности Орел. Ученые уверены, что этого скопления уже не существует. Но подтвердить это получится только через тысячи лет — лишь тогда они перестанут быть видны с Земли.