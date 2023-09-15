15 сентября 2023, 15:30
Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел биполярную струю, которая остается после рождения новых звезд
Самый крупный космический телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал биполярную струю, которая движется через межзвездное пространство и остается после рождения новых звезд. Об этом сообщил сайт esawebb.org.
Отмечается, что такие космические струи появляются из звездных ветров и образуют ударные волны. Сфотографированный объект Хербига — Аро 211 (HH 211) расположен в тысяче световых лет от Земли в созвездии Персея.
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Как сообщил сайт «Ридус», высокое пространственное разрешение телескопа позволяет увидеть космическую струю во всех деталях.
Космос
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