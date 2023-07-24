Интересное 24 июля 2023, 15:23 Телекритик Горбунов рассказал, кто смог бы заменить Васильева в «Модном приговоре» Телекритик Горбунов: Рогов или Бартенев смогут заменить ведущего «Модного приговора»

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Если историк моды Александр Васильев покинет программу «Модный приговор», то ему на замену могут прийти стилист Александр Рогов или модельер Андрей Бартенев. Таким мнением поделился телевизионный критик Александр Горбунов. Об этом сообщил NEWS.ru.

Кроме того, критик допустил вероятность того, что Первый канал может пригласить кого-нибудь из бывших редакторов глянцевых журналов. Также не стоит отрицать вероятность того, что ведущих может быть несколько.

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«Могут вернуть Андрея Бартенева, в 2017 году он неплохо заменил отсутствовавшего Васильева, почему нет», — рассказал он.