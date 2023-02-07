Интересное 07 февраля 2023, 18:16 Телекомпания Showtime создаст франшизу из сериала «Декстер»

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Американский телесериал канала Showtime «Декстер» получит несколько спин-оффов и приквел. О создании франшизы к сериалу сообщил сайт The Hollywood Reporter.

По данным РИА ФАН, компания Showtime сделала анонс сериала «Декстер: Происхождение», в котором зрителей познакомят с детством главного героя.

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Отмечается, что авторы сериала «Декстер: Новая кровь» решили изменить второй сезон. Так, проект расскажет о переезде Гаррисона в Нью-Йорк.

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