Интересное 17 апреля 2024, 10:58 Телеканал «Звезда» выяснил, почему встреча на Ялтинской конференции проходила под названием «Аргонавт» Телеканал «Звезда»: Черчилль сравнил героев мифов с лидерами трех стран

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По предложению бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля Ялтинская конференция проходила в документах под названием «Аргонавт». Тогда каждое мероприятие на высоком уровне имело кодовое слово, чтобы запутать противника, рассказал сайту телеканала «Звезда» научный сотрудник Ливадийского дворца Александр Оранский.

Во вторник, 16 апреля, отмечалось 80-летие освобождения Ялты. Город очистили от фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции. Ялтинская конференция продлилась с 4 по 11 февраля 1945 года и стала второй по счету встречей лидеров стран антигитлеровской коалиции.

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Давая событию название «Аргонавт», Черчилль как бы провел аналогию между героями мифов и лидерами трех стран, которые подобно аргонавтам отправились на черноморские берега. Тогда премьер Великобритании имел в виду героев древнегреческих мифов, которые на корабле «Арго» приехали в Колхиду на поиски золотого руна.