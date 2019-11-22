Телеканал «Царьград» отметил четвертый день рождения

За прошедший год аудитория канала «Царьграда» на YouTube выросла вдвое, а «Яндекс.Радар» отвел телеканалу 5-е место среди российских коллег. Кроме него в пятерке лидеров оказались «Россия 24», Первый канал, НТВ и «Звезда».

Также в текущем году телеканал отметили премией «Медиа-Менеджер России — 2019» в номинации «Электронные медиа».

«Все главные достижения — впереди!» — заявила гендиректор «Царьграда» Елена Шаройкина.

Телеканал принял поздравления протоиерея Владимира Вигилянского. Он отметил неразрывную связь ориентиров редакции с православным мировоззрением и многостороннюю аналитику, которая «делает его программы малоуязвимыми для критики».

Основатель телеканала, председатель совета директоров Группы компаний «Царьград» и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев подчеркнул, что всего за четыре года работы проект уже собрал многомиллионную аудиторию, которая гордится тем, что живет в России, и думает о будущем своей страны.