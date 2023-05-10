Интересное 10 мая 2023, 18:47 Телеканал «Санкт-Петербург»: популярность карт таро заключается в возможности говорить конкретно об абстрактном

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В последние годы возросла популярность использования карт таро для предсказаний будущего и интерпретаций настоящего. О причинах интереса людей к таким гаданиям сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург».

Тарологи делают расклады, опираясь на рациональное мышление и логику. Карты помогают направить человека в нужном направлении и подсказать, какое решение принять в разных ситуациях.

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Отмечается, что популярность такого гадания основывается на принципе, который заключается в возможности говорить конкретно об абстрактных вещах.