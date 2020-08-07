Телеканал RТ расскажет о жизни в мире без телефона

Зрители узнают, какой могла быть жизнь без телефонной связи и как люди передавали бы информацию в развивающемся мире.

Проект «ALT История» рассказывает, каким был бы окружающий мир, если бы в прошлом «что-то пошло по-другому». Предыдущий выпуск назывался «Мир без ядерного оружия». Зрители представили, что было бы, если бы секретный американский «Проект Манхэттен» провалил свою миссию и не создал смертоносное оружие.

Но раз телефоны в современном мире никто не отменял, стоит воспользоваться советами для улучшения работы смартфона. Также важно помнить «любимые» пароли мошенников, чтобы не использовать их.