Телефонную будку для общения с душами покойных создали в Японии

Телефонную будку для общения с душами покойных родственников разработали в Японии. Создателем устройства стал местный житель, рассказало РИА ФАН.

Он решил создать такой телефон после Великого землетрясения Канто, которое произошло в марте 2011 года. Трагедия унесла жизни тысяч людей. Изобретатель подумал, что жителям нужно дать возможность общаться с любимыми людьми, которые ушли из жизни, сообщил сайт «Дни.ру».

Прибор прост в использовании. Человек заходит в будку и набирает номер телефона покойного, после чего рассказывает о своих переживаниях и новых событиях.