Телебашню Якутска подсветили цветами триколора ко дню рождения Владимира Путина

«В честь дня рождения главы российского государства Владимира Путина башня весь вечер будет подсвечена цветами российского триколора», — сообщил источник.

Обычно подсветку башни включают по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни.

Телебашня Якутска достигает 225,875 метра в высоту. Ее ввели в эксплуатацию в октябре 1982 года. Башня является по высоте седьмой телебашней в России, а также самой высокой в мире среди конструкций, возведенных на вечной мерзлоте.