Телебашню Якутска подсветили цветами триколора ко дню рождения Владимира Путина
Вечером в понедельник в Якутске местную телебашню подсветили цветами флага России по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина, сообщил сайт телеканала «Якутия 24» со ссылкой на источник.
«В честь дня рождения главы российского государства Владимира Путина башня весь вечер будет подсвечена цветами российского триколора», — сообщил источник.
Обычно подсветку башни включают по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни.
Телебашня Якутска достигает 225,875 метра в высоту. Ее ввели в эксплуатацию в октябре 1982 года. Башня является по высоте седьмой телебашней в России, а также самой высокой в мире среди конструкций, возведенных на вечной мерзлоте.