Интересное 30 марта 2023, 11:56 Технообозреватель Андрей Рассказов рассказал о гаджетах для активного образа жизни

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Технообозреватель Андрей Рассказов в разговоре с изданием «Москва 24» рассказал о самых интересных функциональных гаджетах, предназначенных для активного образа жизни.

Эксперт обратил внимание на часы Watch SE второго поколения от компании Apple. Часы сообщат своему владельцу о количестве пройденных шагов и сердечном ритме. Также у них есть поддержка GPS, и они следят за результатами тренировок. Стоимость Watch SE на маркетплейсах начинается от 28 тысяч рублей.

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Владельцы смартфонов на маркетплейсах могут приобрести также Galaxy Watch 5. Часы, разработкой которых занимались Samsung и Google, имеют большой экран и современный набор датчиков. Они измеряют пульс, поддерживают GPS и даже делают ЭКГ. Приобрести такие часы можно за 17 тысяч рублей и более.