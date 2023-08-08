Интересное 08 августа 2023, 13:02 Технолог Шнитцер: пиво можно использовать для укладки прически

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Пиво поможет сделать волосы плотными и блестящими, оно станет отличным средством для укладки прически. Об этом рассказала специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Ольга Шнитцер в беседе с News.ru.

По словам технолога, в солоде содержатся витамины А, Е и полезные минералы, которые полезны для волосяных луковиц при наружном использовании напитка. Кроме того, пиво способствует росту волос и придает им объем.

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Шнитцер также подчеркнула, что напиток часто добавляют в различные маски для волос в качестве основного ингредиента.