Интересное 26 июля 2023, 16:55 Технолог Калашникова рассказала, как правильно хранить рис Технолог Калашникова посоветовала хранить рис в сухом и прохладном месте

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Хранить рис необходимо в сухом проветриваемом месте. Такой информацией поделилась специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Наталья Калашникова. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист также пояснила, что рис нужно переложить в герметичную емкость или полотняный мешок. Там крупа сможет дышать и начитываться кислородом. В место хранения не должны попадать солнечные лучи.

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При этом рис нельзя хранить больше 12-18 месяцев. После этого срока он начинает портиться.