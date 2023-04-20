Интересное 20 апреля 2023, 15:59 Техноэксперт Ситнов рассказал, как правильно чистить компьютер Техноэксперт Ситнов посоветовал не использовать спирт во время очистки компьютера

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Не стоит использовать спирт во время очистки компьютера, так как он портит специальное покрытие экрана. Такой информацией поделился эксперт по «железу» и гаджетам, преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, спирт вреден для олеофобного покрытия экрана. В случае с компьютером он разрушает антибликовое покрытие. Для очистки стоит использовать мокрую чистую тряпку из микрофибры. Кроме того, можно приобрести салфетки для ЖК экранов.

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Клавиатуру нужно чистить постепенно. Сначала нужно перевернуть ее и вытряхнуть оттуда всю пыль. После с помощью кисточки нужно вымести забившуюся грязь.

«После этого нужно протереть поверхность слегка намоченной тряпкой. Если клавиатура механическая, то можно воспользоваться экстрактором для снятия клавиш и прочистить клавиатуру более тщательно», — рассказал Ситнов.