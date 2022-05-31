Театру на Юго-Западе исполнилось 45 лет

Театр на Юго-Западе отпраздновал свое 45-летие 26 мая 2022 года. В честь этого события там состоялся гала-концерт. Об этом сообщило utro.ru.

На мероприятии представили лучшие постановки театра за последнее десятилетие, а также спектакли, которые собрали самые похвальные отзывы зрителей. Поздравить театр с праздником пришли Ирина Коренева со студентами и телеведущий Александр Мягченков.

Зрителям показали спектакли «Женитьба», «Старые грехи», «Портрет Дориана Грея», «ZООФЕЛЛИНИ», «Любовь и голуби», «Ромул Великий» в постановке Олега Леушина, «Игроки» и многие другие.