13 декабря 2022, 14:42
Театральный фестиваль «Серебряная астра» начался в Москве
Третий фестиваль «Серебряная астра» стартовал в Москве. Его провели в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом сообщил телеканал «Царьград».
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В рамках мероприятия участники театральных студий города представят спектакль, работой над которым займутся молодые режиссеры. Постановка будет включать в себя пять новелл. По словам заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, сценарий для спектакля написали специально к фестивалю.
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