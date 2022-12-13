Интересное 13 декабря 2022, 14:42 Театральный фестиваль «Серебряная астра» начался в Москве

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Третий фестиваль «Серебряная астра» стартовал в Москве. Его провели в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом сообщил телеканал «Царьград».

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В рамках мероприятия участники театральных студий города представят спектакль, работой над которым займутся молодые режиссеры. Постановка будет включать в себя пять новелл. По словам заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, сценарий для спектакля написали специально к фестивалю.