Интересное 28 марта 2023, 13:36 Театральные деятели Пермского края получили награды

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Театральных деятелей Пермского края наградили в ходе заседания Совета по культуре. Об этом сообщило Ura.ru.

Награждение провели в честь Дня театра. Оно проходило в здании Театре юного зрителя. Награды вручили всем культурным заведениям региона. Некоторые представители театров получили персональные медали.

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Знаком «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми» удостоили Театр-Театр, Оперный театр, ТЮЗ, Театр кукол, театр «У моста», написал RT.