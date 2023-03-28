28 марта 2023, 13:36
Театральные деятели Пермского края получили награды
Театральных деятелей Пермского края наградили в ходе заседания Совета по культуре. Об этом сообщило Ura.ru.
Награждение провели в честь Дня театра. Оно проходило в здании Театре юного зрителя. Награды вручили всем культурным заведениям региона. Некоторые представители театров получили персональные медали.
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Знаком «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми» удостоили Театр-Театр, Оперный театр, ТЮЗ, Театр кукол, театр «У моста», написал RT.
Награды
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