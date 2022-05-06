Театральную постановку с ретропоездами представят на Финляндском вокзале

Театральную постановку с ретропоездами поставят на Финляндском вокзале. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Мероприятие проведут в пятницу, 6 мая. Подвижной состав подъедет к перрону. В постановке используют оригинальную технику образца периода Российской империи, Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Мероприятие будет приурочено к 77-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.