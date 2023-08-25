Интересное 25 августа 2023, 20:37 Театр в Ижевске представит спектакли для незрячих детей

Читать 360tv в

Ижевский театр «Молодой человек» представит спектакли для незрячих детей. Труппа будет использовать оборудование для тифлокомментирования. Об этом сообщил Udm-info со ссылкой на пресс-службу администрации города Ижевска.

В театр поставили 30 комплектов приемников и гарнитур для тифлокомментирования спектаклей в рамках гранта программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Реклама

Для детей представят спектакли «Денискины рассказы», «Фантазеры. Огурцы» и «Игра в театр». Адаптации проводит профессиональный тифлокомментатор Елена Керн.

«Тифлокомментирование для незрячих — то же самое, что сурдоперевод для глухих. Иногда этот процесс называют аудио-визуальный перевод. Задача комментатора не просто озвучить какую-то сцену, донести, адаптировать ее для незрячего, а полностью „передать“ ему весь спектакль с начала и до конца», — рассказала Керн.